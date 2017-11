LM piłkarzy ręcznych. Tałant Dujszebajew: Wygraliśmy zasłużenie

Piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce przerwali serię siedmiu wyjazdowych porażek w Lidze Mistrzów, pokonując w Danii mistrza tego kraju Aalborg Handbold (34:30). "To było całkowicie zasłużone zwycięstwo naszej drużyny" - powiedział trener Tałant Dujszebajew.

Zdjęcie Trener PGE Vive Kielce Tałant Dujszebajew /Fot. Adam Warżawa /PAP

Ostatni raz z wyjazdowego zwycięstwa w Lidze Mistrzów 14-krotni mistrzowie Polski cieszyli się 16 listopada ubiegłego roku. Kielczanie wygrali wtedy z Croatią PPD Zagrzeb 26:23. Później przyszła seria siedmiu kolejnych porażek. Złą passę VIVE przełamało w niedzielę w Aalborgu, pokonując mistrza Danii 34:30.

Reklama

"W tym roku w końcu wygraliśmy mecz na wyjeździe w LM. To spotkanie kosztowało nas jednak sporo zdrowia i wysiłku. Jestem przede wszystkim zadowolony z tego, że chłopaki przez pełne 60 minut walczyli i skutecznie trzymali wynik" - chwalił swój zespół Dujszebajew.

Ostatni raz remis w tym spotkaniu był w 13. min, kiedy Sławomira Szmala pokonał najskuteczniejszy zawodnik Aalborga Janus Smarason (8 bramek). Minutę później kielczanie wyszli na prowadzenie, którego już nie oddali do końca pojedynku.

"Jestem zadowolony praktycznie z wszystkich elementów gry, oczywiście w każdym z nich jest jeszcze coś do poprawy. Ale najważniejsze jest wyjazdowe zwycięstwo, o co w tych rozgrywkach jest coraz trudniej. Poziom Ligi Mistrzów niesamowicie się wyrównał, dlatego nasz sukces ma swoją wartość" - podkreślił szkoleniowiec.

W następnej kolejce już w najbliższą sobotę dojdzie do rewanżowego spotkania mistrzów Polski i Danii, tym razem w Kielcach.

"Musimy podejść do tego pojedynku tak samo skoncentrowani, jak przed meczem w Aalborgu. Jeśli po raz drugi wygramy, to na 99 procent awansujemy do fazy pucharowej LM. A potem możemy iść już tylko do przodu" - dodał kirgiski trener.

Po siedmiu kolejkach kielecki zespół z sześcioma punktami zajmuje czwarte miejsce w grupie "B". Liderem z 12 punktami jest francuskie PSG, które pokonało węgierski Veszprem 33:28.

Janusz Majewski