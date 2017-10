Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce zremisowali u siebie z węgierskim Telekomem Veszprem 32-32 (16-15) w meczu 5. kolejki grupy B Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Michał Jurecki w meczu z Telekomem Veszprem /Fot. Piotr Polak /PAP

"Zagramy z jednym z głównych kandydatów do udziału w Final Four, ale my także o to walczymy. Straciliśmy już trochę punktów, więc ten mecz ma dla nas dodatkowe znaczenie. Przy wsparciu naszych kibiców powalczymy o zwycięstwo" - mówił bramkarz mistrzów Polski Sławomir Szmal.



W lepszej sytuacji przed niedzielnym spotkaniem byli goście, którzy nie stracili jeszcze punktu. Kielczanie natomiast zaliczyli wpadki i dla nich celem numer jeden była wygrana.



Początek konfrontacji w wykonaniu podopiecznych Tałanta Dujszebajewa był wymarzony. Gospodarze prowadzili 3-0 i 5-1. Węgrzy opanowali nerwy i zaczęli mozolnie odrabiać straty. W końcówce pierwszej części doprowadzili do remisu 13-13. Ostatnie słowo w tej części spotkania należało jednak do Vive. Kielczanie schodzili na przerwę z jednym golem przewagi (16-15).



W drugiej połowie oglądaliśmy wymianę cios za cios, ale to kielczanie cały czas byli minimalnie z przodu. W 40. minucie przewag Vive wynosiła już trzy gole (25-22). Kilka minut później był już jednak remis 25-25. Znakomicie w bramce Węgrów spisywał się Roland Mikler, który obronił m.in. rzut karny wykonywany przez Karola Bieleckiego.



W 50. minucie dwóch zawodników Vive otrzymało kary Mateusz Jachlewski i Mariusz Jurkiewicz. Gospodarze znaleźli się w tarapatach, ale popisowo rozegrali grę w podwójnym osłabieniu. Rzut karny wykorzystał Darko Djukić (28-27), a chwilę później fantastyczną interwencją popisał się Sławomir Szmal.



Niespełna pięć minut przed końcem Vive "odskoczyło" na dwa gole za sprawą Blaża Janca i Manuela Sztrleka (30-28). W ważnym momencie Djukić przestrzelił z rzutu karnego. Zmarnowana sytuacja szybko się zemściła, bo zamiast dwóch goli przewagi był remis 30-30. Do końca pozostały dwie minuty. Michał Jurecki rzucił gola na 31-30, ale rywale wyrównali.

30 sekund przed końcem Istvan Schuch wyleciał z boiska za brutalny faul na Jureckim. Rzut karny wykorzystał Karol Bielecki (32-31). Węgrzy przeprowadzili jeszcze akcję, która dała im remis 32-32. Rzut rozpaczy Djukicia z połowy boiska okazał się niecelny.

PGE Vive Kielce - Telekom Veszprem 32-32 (16-15)

PGE VIVE Kielce: Sławomir Szmal - Michał Jurecki 2, Bartłomiej Bis, Alex Dujshebaev 7, Mateusz Kus, Julen Aginagalde 2, Karol Bielecki 3, Mateusz Jachlewski 2, Manuel Sztrlek 5, Blaż Janc 4, Krzysztof Lijewski 1, Mariusz Jurkiewicz, Uros Zorman, Marko Mamić 1, Darko Djukić 4.

Telekom Veszprem: Mirko Alilovic, Roland Mikler - Dejan Manaskow 2, Istvan Schuch, Momir Ilic 5, Kent Tonnesen 6, Dragan Gajic 3, Andreas Nilsson 2, William Accambray 1, Cristian Ugalde 1, Gasper Marguc 3, Gabor Ancsin, Mirsad Terzic, Blaz Blagotinsek 5, Renato Sulic, Mate Lekai 4.

Kary: VIVE - 8 min. Veszprem - 10 min.

Widzów: 4 000.Sędziowali: Sławe Nikołow i Gjorgji Naczewski (Macedonia).

RK