LM piłkarzy ręcznych: PGE Vive Kielce - SG Flensburg Handewitt 25-25

Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce zremisowali u siebie niemieckim SG Flensburg Handewitt 25-25 (10-10) w meczu 4. kolejki grupy B Ligi Mistrzów. Goście wyrównali celnym rzutem w ostatniej sekundzie spotkania.

Zdjęcie Karol Bielecki (z prawej) w meczu z SG Flensburg Handewitt /Fot. Piotr Polak /PAP

"Porażka w Celje bardzo nas zabolała, bo nie była wkalkulowana. Zakładaliśmy, że zdobędziemy tam dwa punkty. Nie udało się, dlatego chcemy się zrehabilitować i wygrać z Flensburgiem" - mówił Karol Bielecki.



Mistrzowie Polski przystąpili do tego spotkania osłabieni brakiem Filipa Ivicia i Deana Bombaca.



Spotkanie od początku było bardzo zacięte, a zawodnicy twardo walczyli o każda piłkę. W ostatnich fragmentach pierwszej części kielczanie prowadzili już 10-7. Duża w tym zasługa świetnie broniącego Sławomira Szmala. Goście jednak zdołali doprowadzić do remisu 10-10 jeszcze przed przerwą.



W drugiej części znów fantastycznie w bramce spisywał się Szmal. Najważniejsze, że jego koledzy potrafili to wykorzystać. W 37. minucie Vive "odskoczyło" na trzy gole przewagi (15-12), a kilka minut później na sześć (19-13).

Wydawało się, że podopieczni Tałanta Dujszenajewa kontrolują wydarzenia na boisku. Tym bardziej, że w bramce raz po raz wspaniale interweniował Szmal. Na niespełna siedem minut przed końcem goście odrobili część strat (20-23) i zrobiło się trochę nerwowo. Kielczanie myli się w ataku i to nie zemściło. Osiem sekund przed końcem było tylko 25-24 dla Vive i piłkę mieli rywale, którzy w ostatniej sekundzie doprowadzili do remisu.

Po czterech kolejkach mistrzowie Polski mają trzy punkty i zajmują 4. miejsce w tabeli. W następnym meczu - 15 października - Vive podejmie węgierski Veszprem.

PGE Vive Kielce - SG Flensburg Handewitt 25-25 (10-10)

