LM piłkarzy ręcznych. PGE Vive Kielce i Orlen Wisła Płock rozpoczynają rywalizację

W niedzielę obrońca tytułu najlepszej drużyny Europy - Vardar Skopje będzie pierwszym rywalem piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock w rozpoczynających się rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dzień wcześniej PGE Vive Kielce zmierzą się na wyjeździe z białoruskim HC Mieszkow Brześć.

Zdjęcie Vive Kielce marzą, aby nawiązać do złotego sezonu sprzed dwóch lat, kiedy kielczanie sięgnęli po trofeum /AFP

Rywalami połocczan w grupie A będą: FC Barcelona Lassa, HC Vardar Skopje, Rhein-Neckar Loewen (Niemcy), HC Prvo plinarsko drustvo Zagrzeb, MOL-Pick Szeged (Węgry), IFK Kristianstad (Szwecja) i HBC Nantes (Francja)

W grupie B oprócz Vive zagrają: Telekom Veszprem HC (Węgry), Paris Saint-Germain Handball, Aalborg Handbold (Dania), HC Mieszkow Brześć (Białoruś), RK Celje Pivovarna Lasko (Słowenia), SG Flensburg-Handewitt (Niemcy) i THW Kiel (Niemcy).

Ostatnia, 14. kolejka zaplanowana została na początek marca 2018 roku.

Rywalizacja LM piłkarzy ręcznych w fazie zasadniczej od dwóch sezonów odbywa się w czterech grupach. Do elity - grup A i B z polskimi zespołami - trafiły najmocniejsze europejskie drużyny. Zgodnie z zasadami, ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, z pominięciem 1/6 finału, do którego dołączą za to dwie najlepsze ekipy z rywalizacji grup C i D.

W grupie C spotkają się zespoły: Abanca Ademar Leon (Hiszpania), Skjern Handbold (Dania), Rk Gorenje Velenje (Słowenia), Kadetten Schaffhausen (Szwajcaria), Dinamo Bukareszt, Elverum Handball (Norwegia). Do grupy D trafiły: HC Metalurg Skopje (Macedonia), HC Motor Zaporoże (Ukraina), Montpellier HB (Francja), Besiktas Mogaz (Turcja), Czechowskie Miedwiedi (Rosja), Sporting CP (Portugalia).

W poprzednim sezonie w finale LM Vardar Skopje pokonał Paris Saint-Germain 24:23. Macedoński zespół dokonał tego po raz pierwszy w historii. Rok wcześniej po trofeum sięgnął mistrz Polski Vive Tauron Kielce, który wygrał w Kolonii w decydującym meczu z węgierskim MVM Veszprem po rzutach karnych 39:38 (13:17, 29:29, dogr. 35:35). Mistrz Polski nie obronił trofeum i z rozgrywkami pożegnał się już w pierwszej rundzie fazy pucharowej, po dwóch porażkach z Montpellier HB.

Do 1993 roku najważniejszym trofeum w klubowej piłce ręcznej mężczyzn był Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Od kolejnego sezonu rozgrywki przybrały nową formę - Ligi Mistrzów EHF. Ich rekordzistą jest Barcelona, która triumfowała dziewięciokrotnie (w tym osiem razy w LM).

- Mamy silną drużynę, z którą chcę wygrać Ligę Mistrzów - powiedział nowy rozgrywający PGE Vive Alex Dujszebajew, syn trenera kieleckiego zespołu Tałanta Dujszebajewa, który kilka miesięcy wcześniej triumfował w tych rozgrywkach, gdy grał jeszcze w barwach Vardaru.

- Nasi rywale mają mnóstwo atutów, klasowych zawodników, wygrali Final Four na koniec poprzedniego sezonu. Czeka nas znakomite spotkanie, nie powinniśmy się bać, ale cieszyć, że przyjeżdża do nas zwycięzca Ligi Mistrzów. Gramy w domu, będziemy chcieli wykorzystać nasze silne strony. Ja sam bym chciał się przebrać i wybiec na parkiet - podkreślił trener płockiej drużyny, jednocześnie selekcjoner reprezentacji Polski, Piotr Przybecki.

Sobotnie spotkanie pierwszej kolejki LM Mieszkowa z PGE Vive Kielce rozpocznie się w Brześciu o godz. 16. Dzień później o godz. 19. w Płocku Orlen Wisła podejmie Vardar.