LM piłkarzy ręcznych: Orlen Wisła Płock - SG Flensburg-Handewitt 30-37

Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock przegrali u siebie z niemieckim SG Flensburg-Handewitt 30-37 (16-18) w meczu 10. kolejki grupy A Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Tomasz Gębala rzuca w meczu z SG Flensburg-Handewitt /Fot. Marcin Bednarski /PAP

"Będziemy chcieli zagrać z aktualnym liderem Bundesligi, tak jak z THW Kiel. Na wyjeździe nie udało nam się wygrać, ale w Płocku mamy szansę. Bardzo liczymy na doping kibiców" - mówił trener Orlenu Wisły Piotr Przybecki. Płocczanie spotkali się w tym sezonie z SG Flensburg-Handewitt 19 października 2016 roku. Po dobrej grze przegrali 20-22. W Płocku niemiecki zespół okazał się za silny. To szósta porażka wicemistrzów Polski w tej edycji LM.

Niemiecki zespół już na początku spotkania wypracował sobie bramkową przewagę. W 5. minucie SG Flensburg-Handewitt prowadził 3-1. Gospodarze szybko doprowadzili do remisu (3-3), ale potem stracili cztery gole z rzędu (3-7). W kolejnych fragmentach lider Bundesligi trzymał nasz zespół na bezpieczny dystans. Ostatnie minuty pierwszej połowy należały jednak do Wisły, która niemal doprowadziła do wyrównania. W 25. minucie Marko Tarabochia rzucił na 13-14. Thomas Mogensen sprawił, że goście znów "odskoczyli" na trzy gole (15-18). Bramka Gilberto Duarte sprawiła, że płocczanie schodzili na przerwę przegrywając 16-18, co jeszcze dawało nadzieję na sukces.



Druga połowa to już jednak popis SG Flensburg-Handewitt. W 53. minucie przewaga Niemców wynosiła już dziewięć goli (34-25), a zmorą gospodarzy był bramkarz Kevin Moeller. W końcówce wicemistrzom Polski udało się nieco zmniejszyć rozmiary porażki. Wynik spotkania ustalił Henrik Toft Hansen.



Wyniki meczów 10. kolejki i tabela grupy A LM:

Orlen Wisła Płock - SG Flensburg-Handewitt 30-37 (16-18)

Telekom Veszprem - FC Barcelona Lassa 22-25 (14-13)

Kadetten Schaffhausen - THW Kiel 25-30 (13-13)

Paris Saint-Germain - Bjerringbro-Silkeborg 32-27 (18-13)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. FC Barcelona Lassa 10 9 0 1 293-252 18

2. Paris Saint-Germain 10 8 0 2 312-275 16

3. Flensburg-Handewitt 9 5 1 3 241-222 11

4. THW Kiel 10 5 1 4 256-256 11

5. Telekom Veszprem 10 4 2 4 261-260 10

6. Orlen Wisła Płock 10 2 2 6 261-280 6

7. Bjerringbro-Silkeborg 10 2 0 8 254-289 4

8. Kadetten Schaffhausen 9 1 0 8 235-279 2