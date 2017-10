LM piłkarzy ręcznych. HC Zagrzeb - Orlen Wisła Płock 28-28

Piłkarze ręczni Orlen Wisły zremisowali na wyjeździe z HC Prvo Plinarsko Drustvo Zagrzeb 28-28 (16-18) w meczu 4. kolejki grupy A Ligi Mistrzów. To pierwszy punkt płockiego zespoły w bieżącej edycji tych rozgrywek.

Zdjęcie Rzuca Tomasz Gębala /PAP/EPA

Bohaterem spotkania został Adam Morawski, który wybronił rzut wolny bezpośredni wykonywany po zakończeniu regulaminowego czasu gry.

Meczem kończącym 4. kolejkę grupy A Ligi Mistrzów był pojedynek dwóch zespołów z dołu tabeli. Płocczanie zajmujący ósme miejsce w tej edycji nie zdobyli jeszcze punktu, przegrali trzy pojedynki, ale na swoje usprawiedliwienie mogą powiedzieć, że walczyli z faworytami grupy: mistrzami Macedonii - Vardarem Skopje 22-26, Niemiec - Rhein Neckar Lowen 27-31 i Hiszpanii - FC Barcelona 30-37.

PPD, szósta ekipa w grupie A, przed niedzielnym meczem miała na swoim koncie jeden punkt, zdobyty w meczu z IHK Kristianstad 28-28, przegrała z Vardarem i Pick Szeged.

Zaczął znakomicie Lovro Mihic strzelając trzy kolejne bramki, Stipe Mandalinic odpowiedział dwoma golami i płocczanie wygrywali pierwsze pięć minut. Po dziesięciu Orlen Wisła prowadziła 6-5, ale obie drużyny grały jakby bez bramkarzy.

Pierwszą udaną interwencję, po rzucie karnym, zanotował Marcin Wichary dopiero w 10. min, stojący po drugiej stronie boiska Urh Kastelic - jeszcze później. W tym spotkaniu to nie oni byli głównymi postaciami meczu, a zawodnicy z pola.

Do 11. min i wyniku 6-6, gra była wyrównana, potem znacznie mniej błędów popełniali gospodarze i to oni, w 18. i w 24. min prowadzili czterema golami. W tym ostatnim przypadku - 16-12. W końcówce goście zdołali zmniejszyć rozmiary porażki do dwóch bramek.

Po pierwszej odsłonie, po stronie gospodarzy bezbłędny był Mandolinic, który sześć razy wpisał się na listę strzelców. W zespole Wisły najwięcej, pięć goli rzucił Lovro Mihic, który do Płocka przyszedł właśnie z zespołu PPD Zagrzeb, którego jest wychowankiem.

Po przerwie bramkę kontaktową zdobył po niesamowitym rzucie Gilberto Duarte, do remisu 18-18 doprowadził Sime Ivic, a na prowadzenie wyprowadził płocką drużynę Michał Daszek. Potem Adam Morawski obronił rzut karny wykonywany przez Zlatko Horwata, a po golu Duarte trener Kasim Kamenica był zmuszony poprosić o czas. Orlen Wisła prowadziła w tym momencie 20-18. Bohaterem spotkania stawał się Adam Morawski, którego rywale nie mogli pokonać ponad 9 minut. W 40. min na 19-21 rzucił gola Dobrovoje Markovic.

W 42. min Orlen Wisła prowadziła 23-20, a sędziowie podyktowali rzut karny dla płockiej drużyny, niestety Sime Ivic nie pokonał Matevza Skoka, co dodało wiary w zwycięstwo gospodarzom. W 48. min PPD Zagrzeb doprowadził do remisu 23-23 i tym razem to Piotr Przybecki musiał wziąć czas.

Rozmowa z zawodnikami przyniosła rezultat, w 51. min płocczanie prowadzili 25-23, ale chwilę później, znów był remis 25-25. Kolejne minuty, to gol za gol. W 60 min. meczu był remis 27-27 i gospodarze rozgrywali akcję, bramkę zdobył Mandalinic, a 25 sek przed końcem Piotr Przybecki poprosił o czas.

Gola doprowadzającego do remisu strzelił Igor Żabic. To była jego pierwsza bramka w meczu, ale wtedy, 10 sek przed końcowym gwizdkiem, to Kamenica, wziął czas. Gospodarze nie zdążyli oddać strzału, a rzut wolny bezpośredni Mandalinica obronił Morawski.

Orlen Wisła zdobyła pierwszy punkt w tej edycji.

Płocczanie pojedynkiem z Pick Szeged zaplanowanym na najbliższą środę 11 października rozpoczną w Orlen Arenie 5. kolejkę rozgrywek.





HC Prvo Plinarsko Drustvo Zagrzeb - Orlen Wisła Płock 28-28 (18-16)

HC Prvo Plinarsko Drustvo Zagrzeb: Urh Kastelic, Matevz Skok - Luka Mrakovcic 1, Tin Kontrec, Igor Vori 3, Dobrovoje Markovic 4, Zlatko Horvat 1, Leon Susnja, Josip Valcic, Tonci Valcic, Stipe Mandalinic 10, Valentino Ravnic, Matej Hrstic, Marko Vuglac 7, Damir Bicanic 2.

Orlen Wisła: Marcin Wichary, Adam Morawski - Michał Daszek 1, Gilberto Duarte 6, Przemysław Krajewski 3, Nemanja Obradovic 2, Valentin Ghionea 3, Tomasz Gębala, Sime Ivic 4, Maciej Gębala 3, Igor Żabic 1, Lovro Mihic 5, Jose de Toledo.

Kary: PPD - 6 min, Orlen Wisła - 12 min. Czerwona kartka z gradacji kar Namenja Obrodovic w 49 min.



Sędziowie: Vaclav Horacek i Jiri Novotny (Czechy).