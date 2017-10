LM piłkarek ręcznych: Vistal Gdynia - RK Krim 19:29

Piłkarki ręczne Vistalu przegrały w Gdyni ze słoweńskim RK Krim Mercator Lublana 19:29 (10:11) w meczu trzeciej kolejki grupy A Ligi Mistrzyń.

Zdjęcie Bramkarka Vistalu Gdynia Weronika Kordowiecka (L) i Abeta Benko (P) z RK Krim Mercator /Dominik Kulaszewicz /PAP

Zawodniczki Vistalu nie poradziły sobie z utytułowanym zespołem ze Słowenii, który już trzykrotnie doszedł do finału Ligi Mistrzyń Europy, a dwukrotnie - w 2001 i 2003 r. - stanął na najwyższym podium tych rozgrywek. Dla gdynianek to już trzecia porażka w LM - na wyjeździe przegrały z Nykoebing Falster Handboldklub 21:27, a we własnej hali z CSM Bukareszt 23:34.

Trzeba jednak przyznać, że szczególnie w pierwszej połowie szczypiornistki z Gdyni stawiły spory opór faworyzowanej drużynie gości. Gra była wyrównana, oba zespoły grały uważnie w obronie, a skutecznymi interwencjami popisywały się też bramkarki.

Znacznie gorzej gdynianki spisywały się na parkiecie w drugiej połowie. Często traciły piłki i nie mogły się przebić przez zwartą defensywę Słowenek. O przewadze drużyny gości może świadczyć fakt, że pierwszą bramkę w drugiej części spotkania Vistal zdobył dopiero po 10 minutach. Zwycięstwo RK Krim Mercator mogło być jeszcze wyższe - w bramce nieźle spisywała się jednak Kordowiecka, której czasami i dopisywało szczęście, piłka bowiem odbijała się od słupków i poprzeczki.

Vistal Gdynia - RK Krim Mercator Lublana 19:29 (10:11)

Bramki: Vistal Gdynia - Weronika Kordowiecka, Oliwia Kamińska - Joanna Szarawaga 5, Katarzyna Janiszewska 4, Joanna Kozłowska 3, Paulina Uścinowicz 3, Alicja Pękala 1, Magdalena Stanulewicz 1, Aleksandra Zych 1, Patricia Machado 1.

RK Krim Mercator - Misa Marincek - Polona Baric 6, Ana Abina 4, Tjasa Stanko 3, Olga Perederiy 3, Aneja Beganovic 2, Aneta Benko 2, Elisabeth Omoregie 2, Lamprini Tsakolou 2, Ines Amon 2, Nina Zulic 1, Alja Koren 1, Maria Charlotte Alexandra Adler 1.

Kary dwóch minut: Aneta Benko, Olga Perederiy, Alja Koren (RK Krim Mercator), Magdalena Stanulewicz (Vistal).

Sędziowali: Peter Herczeg, Peter Sudi (Węgry). Widzów: 300.