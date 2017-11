LM piłkarek ręcznych. RK Krim - Vistal Gdynia 29:22

​Piłkarki ręczne Vistalu przegrały w sobotę na wyjeździe z RK Krim Mercator Lublana 22:29 (11:16) w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzyń. Gdynianki z kompletem porażek zajmują ostatnie miejsce w grupie A, ale nie straciły szansy na awans do drugiej fazy.

W środę 25 października zawodniczki Vistalu przegrały we własnej hali z Krimem Mercator 19:29 i w rewanżu w Lublanie także uległy mistrzyniom Słowenii 22:29.

O ile jednak w Gdyni podopieczne Agnieszki Truszyńskiej nawiązały do przerwy wyrównana walkę (po pierwszej połowie przegrywały 10:11), o tyle w rewanżu rywalki już po 30. minutach wypracowały sobie dość wyraźną przewagę.

Co prawda w 25. minucie gospodynie wygrywały tylko 12:10, jednak końcówka tej części należała zdecydowanie do zawodniczek Krimu, które zdobyły cztery bramki (w tym fragmencie trzy razy do siatki trafiła Tjasa Stanko), a Vistal odpowiedział tylko celnym rzutem Patrycji Kulwińskiej. Na przerwę gdynianki zeszły przy stanie 16:11 dla przeciwniczek.

Druga połowa również toczyła się po dyktando słoweńskiej drużyny, która nie wygrywała różnicą mniejszą niż trzy bramki. W 57. minucie przewaga miejscowych wynosiła już dziewięć goli (było 29:20 dla Krimu), ale w końcówce Magdalena Stanulewicz i Katarzyna Janiszewska zmniejszyły rozmiary porażki gości.

Mistrzynie Polski poniosły w tych rozgrywkach czwartą przegraną, ale mają jeszcze iluzoryczną szansę na awans do kolejnej rundy. W drugim sobotnim spotkaniu grupy A CMS Bukareszt pokonał u siebie 39:26 (18:12) Nykoebing Falster Handboldklub i właśnie duński zespół mogą jeszcze wyprzedzić gdynianki.

Aby tak się stało Nykoebing Falster musi ponieść porażkę w obu pozostałych meczach, a Vistal wygrać dwa ostatnie spotkania, w tym właśnie z Dunkami. I to wyżej niż przegrał na wyjeździe, a w Naestved gospodynie triumfowały 27:21.



RK Krim Mercator Lublana - Vistal Gdynia 29:22 (16:11)

RK Krim Mercator: Misa Marincek, Sergeja Stefanisin - Tjasa Stanko 6, Polona Baric 6, Alja Koren 3, Aneja Beganovic 3, Lamprini Tsakolou 2, Maria Adler 2, Olga Periedieriw 2, Aneta Benko 2, Nina Zulic 1, Elisabeth Omoregie 1, Jelena Despotovic 1, Ana Abina 0, Ines Amon 0.

Vistal Gdynia: Małgorzata Gapska, Weronika Kordowiecka - Aleksandra Zych 5, Joanna Szarawaga 4, Magdalena Stanulewicz 4, Joanna Kozłowska 3, Katarzyna Janiszewska 3, Patrycja Kulwińska 2, Patricia Matieli 1, Paulina Uścinowicz 0, Jagoda Błaszkowska 0.