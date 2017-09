Leszek Krowicki podał skład kadry na mecze el. ME z Włochami i Słowacją

Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Leszek Krowicki podał skład na mecze z Włochami i Słowacją w eliminacjach mistrzostw Europy.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Leszek Krowicki /AFP

Zawodniczki rozpoczną zgrupowanie 21 września w Lubinie, a sześć dni później w tym mieście odbędzie się pojedynek z Włoszkami (godz. 18.00). Później kadra będzie przez dwa dni trenować w Szczyrku skąd uda się do Nitry, gdzie 1 października "Biało-czerwone" zmierzą się ze Słowaczkami.



Mistrzostwa Europy odbędą się od 29 listopada do 16 grudnia 2018 roku we Francji. Do turnieju awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z siedmiu grup eliminacyjnych. Stawkę uzupełni jeszcze najlepsza drużyna z trzecich miejsc.



Czarnogóra, Włochy i Słowacja - to zespoły, z którymi Polki rywalizować będą w grupie 2.

Skład kadry na mecze z Włochami i Słowacją:

Bramkarki: Weronika Gawlik (MKS Selgros Lublin), Weronika Kordowiecka (Vistal Gdynia), Adrianna Płaczek (Fleury Loiret Handball, Francja)

Rozgrywające: Kinga Achruk (MKS Selgros Lublin), Joanna Kozłowska (Vistal Gdynia), Sylwia Lisewska (Kram Start Elbląg), Monika Michałów (Energa AZS Koszalin), Romana Roszak (Energa AZS Koszalin), Karolina Kudłacz-Gloc (SG BBM Bietigheim, Niemcy), Monika Kobylińska (TuS Metzingen, Niemcy), Ewa Urtnowska (Toulon Saint Cyr Var Handball, Francja)

Skrzydłowe: Kinga Grzyb (Metraco Zagłębie Lubin), Katarzyna Janiszewska, Aneta Łabuda (obie Vistal Gdynia), Daria Zawistowska (SPR Pogoń Szczecin)

Obrotowe: Joanna Drabik (MKS Selgros Lublin), Joanna Szarawaga (Vistal Gdynia), Hanna Rycharska (Energa AZS Koszalin)

rezerwowe: Marta Gęga (MKS Selgros Lublin), Patrycja Królikowska (SPR Pogoń Szczecin), Alina Wojtas (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

RK