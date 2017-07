Igor Żabić nowym zawodnikiem Orlen Wisły

Miejsce Tiago Rochy, z którym we środę rozstała się Orlen Wisła Płock, zajął 25-letni reprezentant Słowenii, wychowanek Celje Pivovarna Lasko, a ostatnio piłkarz ręczny Sportingu Lizbona, Igor Żabić. Nowy obrotowy podpisał dwuletni kontrakt.

- Od chwili, gdy dotarła do nas wiadomość, że Tiago Rocha z powodów osobistych chce rozwiązać kontrakt, priorytetem było znalezienie nowego piłkarza na tę pozycję. Dziś mogę już oficjalnie powiedzieć, że zyskaliśmy wszechstronnego zawodnika, który może grać zarówno w obronie, jak i ataku - powiedział prezes SPR Wisła Płock Adam Wiśniewski.

Słoweńcowi właśnie skończył się kontrakt ze Sportingiem i zastanawiał się nad powrotem do swojego kraju, gdy przyszła propozycja z Wisły, by zastąpił, odchodzącego do... tego samego lizbońskiego klubu - Rochę. Chętnie zgodził się zamienić Portugalię na Polskę.

Zawodnika doskonale zna trener Orlenu Piotr Przybecki. Obaj spotkali się w drużynie Śląska Wrocław, której Zabic był podstawowym i skutecznym graczem. W 10 spotkaniach sezonu 2015/2016 zdobył 70 goli.

Nowy kołowy ma 201 cm wzrostu. Na oficjalnej stronie klubowej zapewnił, że nie ma nic przeciwko temu, żeby jego kariera w płockim klubie jeszcze nabrała tempa. Przed nim jest, między innymi debiut w Lidze Mistrzów.

Ze Sportingiem Lizbona zdobył w poprzednim sezonie mistrzostwo Portugalii (strzelił 106 goli) i triumfował w Challenge Cup, rzucając rywalom 32 bramki.