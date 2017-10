Henk Groener od 1 stycznia trenerem reprezentacji Niemiec piłkarek ręcznych

Holender Henk Groener od 1 stycznia obejmie stanowisko selekcjonera kobiecej reprezentacji Niemiec w piłce ręcznej. Zastąpi Michaela Bieglera, który pracę zakończy grudniowym turniejem mistrzostw świata. Jego podopieczne wystąpią w roli gospodarzy.

Biegler to były trener polskich szczypiornistów, których doprowadził ich m.in. do brązowego medalu mistrzostw świata w 2015 roku. Już wcześniej było wiadomo, że z niemiecką kadrą będzie pracować jedynie do końca roku. Później obejmie stanowisko szkoleniowca męskiej drużyny w SC DHfK Lipsk.

Groener podpisał kontrakt z niemiecką federacją do igrzysk w Tokio (2020). Ostatnio pracował z Holenderkami, z którymi zdobył srebrny medal mistrzostw świata 2015 i zajął czwarte miejsce w turnieju olimpijskim w Rio de Janeiro.

- Zależało nam na tym, by reprezentacja miała kontynuację pracy na najwyższym poziomie i jesteśmy pewni, że dokonaliśmy najlepszego wyboru - powiedział szef związku Andreas Michelmann.