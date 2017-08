El. MŚ piłkarzy ręcznych. Turniej z udziałem Polaków w Portugalii

Portugalia będzie gospodarzem turnieju z udziałem Polski, Cypru i Kosowa w grupie 4 pierwszej fazy kwalifikacji mistrzostw świata w 2019 roku w piłce ręcznej mężczyzn - poinformowała europejska federacja.

Zdjęcie Kamil Syprzak w akcji /AFP

Zawody odbędą się od 12 do 14 stycznia 2018 roku. Do decydującej rundy play off awansuje tylko najlepszy zespół.

Początkowo rywalizacja miała się odbywać systemem mecz i rewanż, każdy z każdym. Później okazało się, że drużyny wolą rozegrać jeden turniej, a Polska była zainteresowana jego organizacją. Przeprowadzone zostało losowanie, w którym więcej szczęścia miała Portugalia i to właśnie tam przyjadą ekipy Polski, Cypru i Kosowa.

Na podobny, turniejowy scenariusz zdecydowano się w grupie 2. Litwa u siebie zagra z Łotwą, Izraelem i Gruzją.

W obu grupach pierwszeństwo wyboru miały reprezentacje Gruzji i Kosowa, ale z tego przywileju nie skorzystały. Polacy byli w "kolejce" po Portugalii.

Jeśli "Biało-czerwoni" zwyciężą w styczniowych prekwalifikacjach, zagrają w play off z rywalem uczestniczącym w ME 2018; Polaków zabraknie w chorwackiej imprezie. Dopiero lepszy z takiej pary wystąpi w mistrzostwach świata, które odbędą się w Niemczech i Danii (10-29 stycznia 2019).

W grupie 3 wcześniej ustalono, że gospodarzem będą Włosi. Pozostali uczestnicy turnieju to: Rumunia, Ukraina i Wyspy Owcze. W pozostałych grupach (1, 5, 6) obowiązywać będzie system ligowy.