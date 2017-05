El. MŚ: Leszek Krowicki podał skład kadry na mecze z Rosją

Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Leszek Krowicki podał skład kadry na mecze play off eliminacji mistrzostw świata z Rosją.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Leszek Krowicki /AFP

Pierwszy mecz z Rosją "Biało-czerwone" rozegrają 9 czerwca w Astrachaniu. Rewanż odbędzie się 15 czerwca w Koszalinie.

25 maja kadrowiczki przejdą badania medyczne w Warszawie, a dwa dni później przeniosą się do Kielc, gdzie będą trenować do 6 czerwca. Potem wyjeżdżają do Astrachania. Do rewanżowego pojedynku ze "Sborną" będą przygotowywać się w Koszalinie.

Polki czeka bardzo trudne zadanie. Na ich drodze staną bowiem aktualnie mistrzynie olimpijskie. W Rio de Janeiro Rosjanki sprawiły niespodziankę. W drodze do finału wyeliminowały m.in. Norweżki. O złoty medal zagrały z Francuzkami i wygrały 22-19.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Rosją:

1. Joanna Drabik (SPR Lublin SSA)

2. Weronika Gawlik Weronika (SPR Lublin SSA)

3. Marta Gęga (SPR Lublin SSA)

4. Dagmara Nocuń (SPR Lublin SSA)

5. Monika Michałów (Piłka Ręczna Koszalin SA)

6. Romana Roszak (Piłka Ręczna Koszalin SA)

7. Hanna Sądej (Piłka Ręczna Koszalin SA)

8. Magda Balsam (EKS Start Elbląg)

9. Sylwia Lisewska (EKS Start Elbląg)

10. Kinga Grzyb (MKS Zagłębie Lubin SA)

11. Adrianna Płaczek (SPR Pogoń Szczecin)

12. Kinga Achruk (ZRK Buducnost Podgorica - Czarnogóra)

13. Katarzyna Janiszewska (GTPR Gdynia)

14. Monika Kobylińska (GTPR Gdynia)

15. Weronika Kordowiecka (GTPR Gdynia)

16. Joanna Kozłowska (GTPR Gdynia)

17. Joanna Szarawaga (GTPR Gdynia)

18. Aleksandra Zych (GTPR Gdynia)

RK