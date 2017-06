El. ME piłkarzy ręcznych: Polska - Rumunia. Przybecki: Chcemy zakończyć eliminacje wygraną

Polscy piłkarze ręczni, wciąż bez wygranej, niedzielnym (14.30) meczem z Rumunią w Gdańsku zakończą nieudane eliminacje mistrzostw Europy 2018. - Nie mamy szans na awans, ale chcemy wygraną zakończyć kwalifikacje - zapewnił trener "Biało-czerwonych" Piotr Przybecki.

Polacy nie mają już szans na awans do finałowego turnieju, który w styczniu odbędzie się w Chorwacji. Matematyczne szanse stracili w środę po zremisowanym w Niszu spotkaniu z Serbią 34-34.

- Tych eliminacje nie przegraliśmy w tym meczu, ale wydaje mi się, że po konfrontacji z Serbią możemy być zbudowani postawą reprezentacji. Nasz młody pełen debiutantów zespół pokazał charakter i w niezwykle gorącej hali postawił się doświadczonym oraz faworyzowanym gospodarzom - stwierdził Przybecki.

Cały czwartek polska reprezentacja spędziła w podróży. Z Niszu zawodnicy udali się autokarem do Belgradu, skąd polecieli, przez Warszawę, do Gdańska. Do hotelu kadrowicze dotarli po godzinie 22.

- Podróż dała nam się solidnie we znaki, tym bardziej, że lot ze stolicy Serbii był opóźniony, a w Warszawie jeszcze raz musieliśmy się odprawiać. Najważniejsze jednak, że jesteśmy na miejscu i możemy już przygotowywać się do niedzielnego meczu z Rumunią. W piątek mamy w planie dwa treningi, w siłowni i na hali, natomiast w sobotę będziemy ćwiczyć raz - dodał.

Wiadomo już, że w konfrontacji z Rumunią, która w czwartek przegrała w Bukareszcie z Białorusią aż 22-32, nie zagra Michał Daszek - prawoskrzydłowy Orlenu Wisły Płock ma złamany palec.

- Michał jest z nami, ale nie będziemy ryzykować jego zdrowia. W jego miejsce raczej nikogo nie powołamy i zostaniemy w obecnym składzie. W Ergo Arenie rozpoczęliśmy te eliminacje od porażki z Serbią 32-37 i dlatego chcemy zakończyć je zwycięstwem. Będzie to jednocześnie wartościowy sprawdzian dla chłopaków, którzy po raz pierwszy zagrają w tym składzie przed własną publicznością - podsumował 45-letni szkoleniowiec.