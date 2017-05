El. ME piłkarzy ręcznych: Białoruś - Polska na żywo

Polscy piłkarze ręczni grają w Mińsku z Białorusią w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Karol Bielecki /AFP

Stawką - jeszcze nie bezpośrednią - jest awans na styczniowe mistrzostwa Europy w Chorwacji. Polacy przystępują do tego spotkania jako ostatni zespół grupy 2., bo dwa jesienne mecze - z Serbią w Gdańsku i Rumunią na wyjeździe - wyraźnie przegrali. Z czterozespołowej grupy awans na ME 2018 wywalczą dwie pierwsze ekipy.



Mecze z Białorusią - dzisiejszy w Mińsku i rewanżowy w niedzielę w Płocku - są niezwykle ważne. "Biało-czerwoni" muszą wygrać, jeśli marzą o wyjeździe na czempionat Starego Kontynentu do Chorwacji.



Do reprezentacji wrócili Krzysztof Lijewski i Karol Bielecki, którzy po igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, zrezygnowali w gry w kadrze. Teraz mają pomóc w wywalczeniu awansu na ME.



Białoruś to zespół ograny w Europie. Jej przedstawiciel w Lidze Mistrzów, Mieszków Brześć, regularnie dociera do 1/16, a w Europejskiej Lidze Południowo-Wschodniej, czyli SEHA zagrał w turnieju finałowym, którego w tym roku był gospodarzem. Zespół prowadzi doświadczony szkoleniowiec Jurij Szewcow.

