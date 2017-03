Ekstraklasa piłkarek ręcznych. Marta Wawrzykowska zastąpi Płaczek w bramce Pogoni

Marta Wawrzykowska po trzech latach występów w Norwegii wraca do Polski. Będzie bronić bramki piłkarek ręcznych Pogoni Baltica Szczecin. Tym samym uzupełni lukę po odejściu do Francji Adrianny Płaczek.

Zdjęcie Adrianna Płaczek (w bramce) odeszła do Francji /fot. Łukasz Szelemej /East News

25-letnia zawodniczka ostatnio reprezentowała barwy grającego w norweskiej ekstraklasie HK Halden. Jednakże z końcem lutego klub ten ogłosił bankructwo, co sprawiło, że stała się wolną zawodniczką i jeszcze w obecnych rozgrywkach będzie mogła stanąć w bramce Pogoni.

Wawrzykowska jest wielokrotną reprezentantką Polski w kategoriach młodzieżowych. Wychowanka Polonii Kepno szkolona była w gliwickiej SMS. Potem reprezentowała kolejno barwy: SPR Olkusz, KSS Kielce i Olimpii Beskidu Nowy Sącz. W 2014 r. postanowiła spróbować swych sił w Norwegii. Początkowo grała w niższych ligach, a od ubiegłego sezonu w ekstraklasie, najpierw w Skrim Kongsberg, a następnie HK Halden.

"Jest bramkarką obdarzoną niesamowitym refleksem, potrafi dobrze ustawić się w bramce i ekspresowo uruchomić partnerkę w kontrataku. Mimo młodego wieku ma spore doświadczenie" - chwali nową zawodniczkę drugi trener Pogoni Baltica Łukasz Kalwa.

Sama bramkarka przyznaje, że mimo ofert z innych klubów norweskich planowała powrót do kraju. "Szczecin jest wicemistrzem Polski, więc uważam, że jest to dobre miejsce do dalszego rozwoju. Mam nadzieję pokazać się z dobrej strony po trzech latach nieobecności w kraju. Dodatkowym plusem jest fakt, że trener Adrian Struzik jest byłym bramkarzem" - powiedziała stronie klubowej nowa zawodniczka.

Wawrzykowska podpisała ze szczecińskim klubem dwuletni kontrakt.