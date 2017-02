Daniel Dujszebajew zostanie wypożyczony do Celje

Daniel Dujszebajew, który od następnego sezonu będzie zawodnikiem Vive Tauron Kielce, zostanie wypożyczony do Celje Pivovarna Lasko. - W drużynie mistrza Słowenii zdobędzie bezcenne doświadczenie - wyjaśnił decyzję kieleckiego klubu prezes Bertus Servaas.

Młodszy syn trenera kadry polskich szczypiornistów - Tałanta, pod koniec stycznia podpisał pięcioletnią umowę z drużyną wielokrotnego mistrza Polski. Zawodnikiem Vive Dujszebajew będzie od przyszłego sezonu. Pierwsze dwa lata 19-letni rozgrywający spędzi na wypożyczeniu w słoweńskim Celje Pivovarna Lasko. - Będzie grał w zespole, który regularnie występuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów - powiedział Servaas dla strony internetowej kieleckiego klubu.

Reklama

- Mam nadzieję, że w drużynie mistrza Słowenii zdobędzie bezcenne doświadczenie i jeszcze bardziej rozwinie swoje umiejętności. Celje Pivovarna Lasko posiada wielu młodych zawodników w składzie i na pewno Daniel bardzo szybko się zaaklimatyzuje w tym zespole - dodał sternik Vive.

Wychowanek FC Barcelona w obecnym sezonie został wypożyczony do Atletico Valladolid. 19-letni rozgrywający jest reprezentantem Hiszpanii do lat 20. W sierpniu ubiegłego roku został wybrany do najlepszej siódemki mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.



Daniel Dujszebajew to młodszy syn Tałanta, szkoleniowca Vive Tauronu i selekcjonera reprezentacji Polski.