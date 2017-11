Irlandia Północna nie pojedzie na MŚ. Michael O’Neill: Jesteśmy zdruzgotani. Wideo

Irlandia Północna zremisowała na wyjeździe bezbramkowo ze Szwajcarią w rewanżowym meczu barażowym eliminacji mistrzostw świata. Pierwsze starcie zakończyło się wygraną "Helwetów" 1-0, dlatego to oni pojadą na mundial do Rosji. - Jesteśmy nie tylko zawiedzeni, ale wręcz zdruzgotani. Zwłaszcza, jeśli pomyślimy o tym, co zadecydowało o naszej porażce, o tym że nie pojedziemy na mistrzostwa świata. Mam tu na myśli gola, który przesądził o losach rywalizacji. Nie mogłem oczekiwać od moich piłkarzy niczego więcej, zagrali fenomenalnie. Do ostatnie minuty walczyli, naciskali przeciwników - powiedział Michael O’Neill selekcjoner reprezentacji Irlandii Północnej. Źródło: Press Association/x-news