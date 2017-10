Jose Mourinho: Benfica ma swoją ambicję i dumę. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Manchester United zagra w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów z Benfiką. - Naszym celem jest zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Myślę, że 10 punktów wystarczy do wyjścia z grupy. Benfica będzie chciała nam utrudnić zadanie, to zespół, który ma swoją ambicję i dumę. Ich celem będzie zwycięstwo, podobnie zresztą jak naszym, gdyż chcemy wygrać grupę. W mojej opinii Benfica jest znacznie mocniejszym zespołem niż Bazylea i CSKA, mimo że nie zdobyła jeszcze punktu w Lidze Mistrzów - powiedział Jose Mourinho. Źródło: Press Association/x-news