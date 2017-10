Boiskowy akt desperacji. Wideo

"To najdziwniejszy rzut karny w historii" - tego typu komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych pod tym filmem. Nic dziwnego, ponieważ Jordan Garden - 20-letni obrońca szkockiego klubu Cowdenbeath FC, w meczu przeciwko Berwick Rangers, uciekł się do dość oryginalnego sposobu aby zatrzymać akcję drużyny przeciwnej.

Chcąc wybić piłkę spod nóg rywala, Jordan Garden zrobił wślizg... głową. Piłkarz Cowdenbeath przerwał w ten sposób groźny atak rywali. Poświęcenie zawodnika nie przypadło jednak do gustu sędziemu, który podyktował rzut karny dla Berwick Rangers. Chwilę później gospodarze wykorzystali "jedenastkę" a cały mecz zakończył się zwycięstwem Berwick 1-0/STORYFUL/x-news