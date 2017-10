Karolina Bojar: Kobieta łagodzi obyczaje. Wideo

Karolina Bojar ma 20 lat, studiuje prawo oraz sędziuje mecze piłkarskie w regionie małopolskim. Jak mówi, piłkarze na boisku hamują się z wybuchami złości, gdy to ona sędziuje mecz. - Myślę, że kobieta łagodzi obyczaje. Zawodnicy nie zwracają się do nas aż tak agresywnie, jak mają to w zwyczaju w kontakcie między mężczyznami. Poza tym mamy naturalny urok, który pozwala na zachowanie spokojnej atmosfery meczu nawet w sytuacjach kontrowersyjnych - powiedziała Bojar/TVN24/x-news