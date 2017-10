Juergen Klopp: Nie mogę w to uwierzyć. Wideo

Liverpool po przegranej 1-4 z Tottenhamem zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli Premier League. Do lidera rozgrywek, Manchesteru City, traci już 12 punktów. - Widocznie z tą grą na takie miejsce zasługujemy. Mamy najgorsze statystyki od 1964 roku. Nie mogę w to uwierzyć - powiedział trener "The Reds" Juergen Klopp. Źródło: Press Association/x-news