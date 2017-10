Strajk Dunek. Odwołany mecz el. MŚ. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Duńska Federacja Piłkarska poinformowała, że odwołany został piątkowy mecz ze Szwecją w ramach eliminacji kobiecych mistrzostw świata. Powodem jest strajk Dunek, które domagają się zwiększenia wynagrodzeń. - Negocjujemy już od dłuższego czasu, ale przed nami wciąż jeszcze kilka spraw do omówienia. Z pewnością dojdziemy do porozumienia, ale nie będziemy w stanie tego zrobić na tyle szybko, by odpowiednio przygotować się na mecz ze Szwecją. Dlatego musieliśmy go odwołać - powiedział Kim Hallberg z DBU. Dostawca: x-news