Edinson Cavani chce opuścić PSG. Wideo

Edinson Cavani, chce zamienić PSG na Manchester City. Taką informację podał Don Balon. Zdaniem dziennikarzy hiszpańskiego tygodnika Urugwajczyk chciałby odejść z klubu, bo wciąż skrywa żal do Neymara o zajście z meczu z Olympikiem Lyon. Podczas wrześniowego spotkania piłkarze pokłócili się o to, który z nich ma wykonać rzut karny, co natychmiast zostało podchwycone przez media. Cavani był w ostatnim czasie łączony z przenosinami do Realu Madryt, Manchesteru United i Evertonu. I to właśnie do Premier League jest mu ponoć najbliżej. Źródło: Press Focus/x-news