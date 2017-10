Zinedine Zidane: Harry Kane to kompletny zawodnik. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jednym z najciekawszych spotkań 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie Real Madryt, który zmierzy się u siebie z Tottenhamem. Tym samym na Santiago Bernabeu zawita Harry Kane, który od jakiegoś czasu jest łączony z przenosinami do ekipy „Królewskich”. Fanem talentu 24-letniego napastnika jest Zinedine Zidane, który w samych superlatywach wypowiadał się o reprezentancie Anglii podczas przedmeczowej konferencji, co tylko dolało oliwy do ognia. - Nie chcę się wypowiadać o przyszłości Kane’a, ale mogę powiedzieć wam o jego obecnej formie. To bardzo ważny zawodnik dla Tottenhamu, jest dobry w każdy aspekcie gry. Nigdy się nie zatrzymuje, szuka wolnych przestrzeni. To kompletny zawodnik. Na pierwszy rzut oka może się wydawać inaczej, ale tak jest - stwierdził trener Realu. Źródło: Press Focus/x-news