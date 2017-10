Wojciech Szczęsny: We Włoszech poczyniłem ogromne postępy. Wideo

Wojciech Szczęsny już po trzech miesiącach w Juventusie z przekonaniem stwierdził, że dokonał dobrego wyboru. - Gdybym patrzył tylko na przyszłoroczny mundial, mógłbym trafić do mniejszego klubu, gdzie grałbym regularnie. Nie chciałem jednak zmieniać zespołu co dwa-trzy lata - powiedział Szczęsny.

Polak porównał także przygotowanie taktyczne w Premier League do Serie A. Pod tym względem bardziej ceni sobie pracę we Włoszech. - Trenerzy przywiązują tu dużo większą wagę do taktyki niż w Anglii. Szczerze mówiąc, z technicznego punktu widzenia nie rozwinąłem się w Arsenalu od momentu, gdy zostałem numerem jeden. Przez dwa i pół roku we Włoszech poczyniłem ogromne postępy dzięki trenerom i ich metodom pracy - dodał reprezentant Polski. Źródło: Press Focus/x-news