Adam Wolniewicz: Gdyby VAR zadziałał na naszą korzyść... Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze 3-2 w niedzielnym (15 października) spotkaniu 12. kolejki Lotto Ekstraklasy. "Miedziowi" dogonili tym samym ekipę Marcina Brosza i - wespół z Lechem Poznań - zajmują miejsca na podium ligowej tabeli, mając po 22 punkty. - Gdyby ten VAR zadziałał troszkę na naszą korzyść, a nie zadziałał, to taka bramka do szatni na 2-2 dawałaby dobry rezultat i na drugą połowę wyszlibyśmy jeszcze bardziej zmotywowani - skomentował Adam Wolniewicz, odnosząc się do nieuznanego po wideoweryfikacji gola Szymona Matuszka. Źródło: Górnik TV/x-news