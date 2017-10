Pep Guardiola: Jestem tu po to, aby wygrywać. Wideo

Manchester City rozgromił u siebie Stoke City 7-2 w spotkaniu 8. kolejki Premier League. Dla trenera "The Citizens" Pepa Guardioli ważniejsze od efektownej gry są trofea. - Jestem tu po to, aby wygrywać, a nie zabawiać kibiców grą zespołu. Pewność siebie w naszej drużynie jest bardzo wysoka. Wszyscy nabrali wiary w to, że stać nas na dobrą grę. Bez względu na to, kto wyjdzie na boisko, będzie się dobrze prezentował - powiedział Guardiola. Źródło: Press Association/x-news