Brazylijczycy chcą utrudnić awans Argentynie. Wideo

Reprezentacja Brazylii w nocy z wtorku na środę podejmie Chile w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2018. Kibice "Canarinhos" za pomocą mediów społecznościowych nakłaniają swoich piłkarzy do odpuszczenia na boisku Chilijczykom, by w ten sposób utrudnić Argentynie i tak niepewny awans na mundial w Rosji/Press Focus/x-news