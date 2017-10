Gwiazda wyproszona z Disneylandu. Wideo

Alex Morgan, jedna z najbardziej znanych na świecie piłkarek, została wyproszona z parku Disneya w Bay Lake na Florydzie. Amerykanka, grająca na co dzień w Olympique'u Lyon, była wedle relacji świadków pijana i agresywna. - Chciałabym przeprosić za to, co wydarzyło się w weekend. Na pewno wyciągnę wnioski i nic podobnego już mi się nie zdarzy - napisała Morgan na Twitterze/Press Focus/x-news