Juergen Klopp wdał się w polemikę z dziennikarzem. Wideo

Liverpool zremisował na wyjeździe Newcastle 1-1 w spotkaniu 7. kolejki Premier League. "The Reds" zdołali wygrać tylko jeden z ostatnich siedmiu meczów, a podczas konferencji prasowej trener Juergen Klopp wdał się w polemikę z jednym z miejscowych dziennikarzy. - Czy to był pierwszy mecz, który widziałeś w swoim życiu? Wydawało mi się, że dominowaliśmy, byliśmy bardziej aktywni, stwarzaliśmy sobie więcej sytuacji bramkowych - odpowiedział Klopp dziennikarzowi, który stwierdził, że remis to sprawiedliwy wynik. Źródło: Press Association/x-news