Liverpool rozczarował. Juergen Klopp: Rozwiąże się worek z bramkami. Wideo

Liverpool zremisował na wyjeździe Newcastle 1-1 w spotkaniu 7. kolejki Premier League. Przed kilkoma dniami takim samym wynikiem zakończyło się starcie "The Reds" ze Spartakiem w Moskwie w Lidze Mistrzów. - Po raz kolejny jesteśmy lepszym zespołem, stwarzamy więcej okazji do zdobycia bramki, naprawdę bardzo korzystnych. Mimo to nie trafiamy do siatki. To oczywiście problem, ale tak nie będzie zawsze. Wiem, bo dostatecznie długo pracuję w piłce. Pewnego dnia rozwiąże się worek z bramkami i wtedy będziemy strzelali więcej, niż tylko jednego gola w meczu - powiedział trener Liverpoolu, Juergen Klopp. Źródło: Press Association/x-news