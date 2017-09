Dele Alli powołany do kadry Anglii. Grozi mu zawieszenie. Wideo

Dele Alli znalazł się w kadrze Anglii na mecze eliminacji mistrzostw świata ze Słowenią i Litwą, jednak wciąż nie jest pewny występu w nich. To z powodu śledztwa w sprawie jego zachowania podczas spotkania ze Słowacją, kiedy to pokazał środkowy palec w kierunku sędziego. - Odbyłem owocną rozmowę z Allim, w której poruszyliśmy wiele tematów. Największym rozczarowaniem dla niego byłby brak gry w piłkę. Wie, że jest odpowiedzialny za swoje zachowanie oraz jak ważna dla niego i dla nas jest obecność w kadrze narodowej. Przed nami dwa bardzo ważne mecze, w których zdecydują się losy naszego udziału na mistrzostwach świata i mamy nadzieję, że będziemy mogli z niego skorzystać. To młody zawodnik i wciąż może popełniać błędy, jak każdy człowiek. Dele zapewnił, że więcej nie dopuści się takiego zachowania - powiedział selekcjoner Gareth Southgate. Źródło: Press Association/x-news