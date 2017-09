Były piłkarz Ronnie Hellstroem: Wódka lała się strumieniami

Ronnie Hellstroem, były reprezentant Szwecji, uważany w latach 70. za jednego z najlepszych bramkarzy świata, wydał niedawno autobiografię, w której sporo miejsca poświęcił... alkoholowi. Jak przyznał, w tamtych czasach piwo i wódka lały się w futbolu strumieniami, a on sam... nie musiał nawet za nie płacić. - W Kaiserslautern zostałem twarzą jednego z bawarskich browarów, który w ramach umowy wybudował mi w piwnicy barek. Przed każdym weekendem przedstawiciel firmy dzwonił do mnie i pytał, czego potrzebuję, a ja odpowiadałem mu: "Przywieźcie 50-litrową beczkę białego piwa, osiem litrów ciemnego i dorzućcie jakąś zgrzewkę fanty albo coli dla dzieciaków". Jeszcze tego samego dnia przyjeżdżał do mnie dostawca - wspomina Hellstroem. Press Focus/x-news