Brat Arkadiusza Milika: Wróci mocniejszy. Wideo

Arkadiusz Milik przeszedł operację prawego kolana, kontuzjowanego podczas ligowego starcia Napoli ze SPAL. Jak podała oficjalna strona neapolitańskiego klubu, zabieg przeszedł pomyślnie, ale uraz okazał się poważniejszy, niż poprzednia kontuzja napastnika reprezentacji Polski. Milik zerwał więzadło krzyżowe przednie i będzie pauzował od czterech do sześciu miesięcy. - Każdy piłkarz podłamuje się takim zabiegiem, ale myślę, że Arek da radę. Ma w Neapolu silne wsparcie i to pomoże mu szybko wrócić na boisko. Kontuzja go nie załamie, wróci mocniejszy i udowodni, że jest bardzo dobrym piłkarzem - powiedział brat napastnika Łukasz Milik. Źródło: Fakty TVN/x-news