Arsene Wenger: Wszystko skończyło się dobrze. Wideo

Arsenal pokonał u siebie West Bromwich Albion 2-0 w 6. kolejce Premier League. Cały mecz w barwach "The Baggies" rozegrał Grzegorz Krychowiak, który został uznany za najlepszego piłkarza gości. - W pierwszej połowie nie grało się nam łatwo. West Brom był dobrze przygotowany fizycznie, sprawnie poruszał się po boisku i zniszczył nasz wstępny plan na ten mecz. Zajęło nam trochę czasu przystosowanie się do ich stylu gry. W drugiej części spotkania przejęliśmy kontrolę, rywal nieco spuścił z tonu i grało nam się wygodniej. Cieszymy się z trzech punktów zdobytych przeciwko West Bromowi. Nasi główni rywale także zwyciężyli w tej kolejce i nie chcieliśmy stracić do nich dystansu" - powiedział Arsene Wenger. Źródło: Press Association/x-news