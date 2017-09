Pep Guardiola: Nie możemy przystąpić do tego meczu rozkojarzeni. Wideo

We wtorek Manchester City zmierzy się na swoim stadionie z Szachtarem Donieck w meczu Ligi Mistrzów. Na Etihad Stadium spotkają się zespoły, które wygrały swoje pierwsze starcia w tych rozgrywkach. - Szachtar to czołowy zespół, który był w stanie pokonać Napoli, jedną z najlepiej grających obecnie drużyn na świecie. Przed nami skomplikowane zadanie. Nie możemy przystąpić do tego meczu rozkojarzeni. Musimy być ostrożni przy takich rywalach w grupie w Lidze Mistrzów - powiedział trener "The Citizens", Pep Guardiola. Źródło: Press Association/x-news