Juergen Klopp: Plan jest taki sam. Wideo

Liverpool drugi raz w przeciągu pięciu dni zmierzy się z Leicester City. 19 września "The Reds" przegrali 0-2 w trzeciej rundzie Pucharu Ligi, a 23 ponownie zagrają z "Lisami", tym razem w ramach szóstej kolejki Premier League. - To dość dziwne uczucie ponownie zagrać przeciwko Leicester w przeciągu kilku dni. Z pewnością w obu zespołach dojdzie do zmian w składzie. Niezmiennie plan jest taki sam: zdobyć trzy punkty. Może ciąży na nas niewielka presja, ale jest ona mniejsza niż oczekiwania, które nakładam sam na siebie. Jestem przyzwyczajony do takich warunków pracy - powiedział Juergen Klopp. Źródło: Press Association/x-news