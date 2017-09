Karim Benzema przedłużył kontrakt z Realem Madryt. Wideo

Karim Benzema podpisał z Realem Madryt nowy kontrakt, wiążący go z mistrzem Hiszpanii do czerwca 2021 roku. Napastnik otrzyma podwyżkę, dzięki czemu rocznie będzie zarabiał więcej niż dotychczasowe 7,5 miliona euro. Od teraz każdy klub, który będzie chciał sprowadzić do siebie Francuza będzie musiał opłacić kwotę odstępnego wynoszącą okrągły miliard euro. - Lubię piłkę nożną i lubię styl, w jakim gra Real Madryt. Chcę tu zostać jak najdłużej. W tym momencie nie wchodzi w grę reprezentowanie innego klubu niż Real - powiedział Benzema. Źródło: RUPTLY/x-news