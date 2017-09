Żona Georga Besta ostrzega Wayne'a Rooneya. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W poniedziałek sąd w Stockport uznał Wayne'a Rooneya winnym prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Gracz Evertonu otrzymał dwuletni zakaz kierowania pojazdami, a także będzie musiał przez 100 godzin pracować na cele społeczne. To nie pierwszy przypadek, gdy o Rooneyu jest głośno z powodu alkoholowych wybryków. Przed rokiem podczas zgrupowania reprezentacji Anglii najpierw upił się w hotelowym barze, a potem wprosił się na odbywające się w budynku wesele. W dodatku zdjęcia wstawionego napastnika wypłynęły do sieci. Głos w sprawie zabrała Angie Best, była żona George'a Besta, która publicznie ostrzegła Rooneya przed konsekwencjami nadużywania alkoholu. Źródło: Press Focus/x-news