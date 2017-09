Damian Kądzior po meczu ze Śląskiem (2-2). Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- My też domagaliśmy się użycia VAR-u, ale bez powodzenia. Zresztą nie ma co do tego wracać - powiedział pomocnik Górnika Zabrze Damian Kądzior po meczu ze Śląskiem Wrocław (2-2).