Zakaz korzystania z darmowego Wi-Fi dla reprezentantów Anglii na MŚ w Rosji (wideo)

Piłkarze reprezentacji Anglii po ośmiu kolejkach eliminacji mistrzostw świata mają na koncie 20 punktów i są na jak najlepszej drodze do szybkiego zapewnienia sobie awansu na mundial. Tamtejsza federacja już teraz rozpoczyna przygotowania do nadchodzącego turnieju. I to nie tylko pod kątem sportowym. Jak podaje BBC, władze FA mają wystosować do wszystkich członków kadry wytyczne co do bezpieczeństwa korzystania z internetu podczas rosyjskiego czempionatu. Reprezentanci Anglii będą mieli zakaz surfowania w sieci przy pomocy darmowego Wi-Fi w hotelach czy ośrodkach treningowych. FA obawia się, że sieci bezprzewodowe staną się celem ataków hakerskich, a wykradzione w ten sposób dane co do roszad w składzie, taktyki czy kontuzji mogą przeszkodzić w osiągnięciu korzystnego wyniku podczas turnieju.