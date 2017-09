Igor Angulo i Carlitos gwiazdami Ekstraklasy. Wideo

Igor Angulo i Carlitos prowadzą po siedmiu kolejkach Lotto Ekstraklasy w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Snajper Górnika Zabrze ma na koncie dziewięć goli, zaś as Wisły Kraków - pięć. - To są takie perełki. Czy Angulo, czy Carlitos to są piłkarze, na których patrzy się z przyjemnością, natomiast o lidze to nie do końca dobrze świadczy, bo pamiętam tych piłkarzy grających na Cyprze, w takich bardzo małych klubach. Przyjeżdżają do Polski i jakby na to nie patrzeć są gwiazdami ekstraklasy - powiedział Kamil Kosowski, były piłkarz, ekspert nc+. Źródło: Press Focus/x-news