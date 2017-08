Marco Asensio z nowym kontraktem w Realu Madryt. Wideo

Marco Asensio został doceniony przez zarząd Realu Madryt. 21-latek, który błyszczał na boisku w dwumeczu o Superpuchar Hiszpanii z Barceloną, strzelając „Dumie Katalonii” dwa gole, ma podpisać z „Królewskimi” nowy kontrakt. Wzrosnąć mają zarobki piłkarza, z 3,5 do 4,5 miliona euro rocznie, oraz klauzula wykupu zawodnika. Obecny kontakt Asensio wygasa w czerwcu 2022 roku, a zainteresowani wyciągnięciem go z Realu musieliby zapłacić 350 milionów euro odstępnego. Według nowej umowy, ważnej do czerwca 2023 roku, klauzula ma wzrosnąć do 500 milionów. Źródło: Press Focus/x-news