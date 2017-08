Jose Mourinho: Drużyna jest pewna siebie. Wideo

Manchester United znakomicie rozpoczął rozgrywki Premier League. "Czerwone Diabły" pokonały West Ham United i Swansea City po 4-0 i przewodzą ligowej tabeli. - Zauważyłem, że drużyna jest pewna siebie. W obydwóch spotkaniach, przy prowadzeniu do przerwy 1-0, nie rozpoczynaliśmy drugiej części meczu z podejściem, zagrajmy na zero z tyłu i wygrajmy spotkanie. Po przerwie staraliśmy się przynajmniej kontrolować mecz i być przy piłce. Próbowaliśmy jednak strzelić kolejne gole - powiedział trener ekipy z Old Trafford Jose Mourinho. Źródło: Press Association/x-news