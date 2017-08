Arsene Wenger: Popełniliśmy głupie błędy. Wideo

Arsenal przegrał 0-1 w wyjazdowym meczu ze Stoke, rozegranym w ramach 2. kolejki Premier League. - To była jedna z tych nocy, które kończą się złością. Nie tylko nie strzeliliśmy gola pomimo dużej liczby szans. Popełniliśmy głupie błędy, w dodatku nie mieliśmy szczęścia do decyzji sędziego. Nie uznał prawidłowo zdobytej bramki Lacazette’a, ale musimy to przełknąć. Powinniśmy byli strzelić gola pomimo tej sytuacji. To tylko kolejny detal, który nie ułożył się po naszej myśli - powiedział trener Arsenalu Arsene Wenger. Źródło: Press Association/x-news