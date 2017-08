Alvaro Morata: Zmarnowałem karnego i już chcą mnie zabić. Wideo

Alvaro Morata oficjalnie zadebiutował w barwach Chelsea w meczu o Tarczę Wspólnoty. Hiszpan pojawił się na boisku na kwadrans przed końcem, ale w serii rzutów karnych zmarnował jedenastkę, podobnie jak Thibaut Courtois, i trofeum trafiło do Arsenalu. Morata, który trafił do „The Blues” za blisko 70 milionów funtów, przyznał, że ze względu na tak wysoką kwotę ciąży na nim wyjątkowa presja. - Zagrałem tylko w dwóch sparingach, przez 15 minut w oficjalnym meczu i zmarnowałem karnego, a już chcą mnie zabić. Zdaję sobie sprawę z tego, co mnie czeka. To cena, jaką trzeba zapłacić za tak drogi transfer. Ale motywuje mnie to do jeszcze cięższej pracy - powiedział Hiszpan w rozmowie z "Marcą". Źródło: Foto Olimpik/x-news