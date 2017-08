Chelsea Londyn nie zdoła zatrzymać Edena Hazarda? Wideo

W mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat zainteresowania Barcelony ściągnięciem gwiazdy Chelsea Londyn Edena Hazarda. Trener "The Blues" Antonio Conte, wierzy, że Belg nie zdecyduje się opuścić londyńskiego klubu. - Eden Hazard to czołowy zawodnik, ale powtarzam, ja jestem szkoleniowcem zespołu i mogę jedynie wyrażać swoją opinię. Ostateczna decyzja należy do sterników klubu. Oczekuję, że Eden wciąż będzie grał w Chelsea. To nie jest odpowiedni moment, by tracić piłkarza - powiedział Conte na łamach gazety "Metro". Źródło: Press Focus/x-news