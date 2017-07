Matthias Sammer skrytykował transfer Jamesa do Bayernu. Wideo

Transfer Jamesa Rodrigueza do Bayernu przyjęto w Monachium ze sporym entuzjazmem. Jak się okazuje, nie wszyscy podzielają ten optymizm. Były dyrektor sportowy Bayernu, a obecnie ekspert niemieckiego Eurosportu Matthias Sammer stwierdził, że Rodriguez nie pokaże w Niemczech pełni swoich umiejętności. "On jest ograniczony do jednej pozycji na boisku. Nie umie grać na skrzydle i brakuje mu szybkości. James nie jest wszechstronnym piłkarzem" - stwierdził. Na wypowiedź Sammera stanowczo zareagował szef Bawarczyków. "Radziłbym Matthiasowi, aby w swojej nowej pracy eksperta telewizyjnego jak najmniej mówił o Bayernie" - powiedział Uli Hoeness. Źródło: Press Focus/x-news