Slaven Bilić: Pieniądze w piłce są absurdalne. Wideo

Kluby Premier League są w trakcie zbrojeń przed nadchodzącym sezonem. Najlepsi czołowi piłkarze kontraktowani są za coraz to większe pieniądze. Menedżer West Ham United, Slaven Bilić, porównał ostatnie wielkie transfery piłkarskie do zarobków w biznesie muzycznym. - Od pewnego czasu pieniądze w futbolu są absurdalne w porównaniu do pensji zwykłych ludzi. Powinniśmy z tym skończyć. Tak jest też w innych sportach i show-biznesie. Justin Bieber zarabia więcej niż Rolling Stones, nie wspominając o Led Zeppelin czy Elvisie Presleyu. Wszystko pękło i nic nie jest już normalne - powiedział Bilić cytowany przez portal Goal. Źródło: Press Focus/x-news